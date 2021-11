https://it.sputniknews.com/20211106/lockheed-martin-incassa-contratto-manutenzione-degli-f-22-da-108-miliardi-di-dollari-13638179.html

Lockheed Martin incassa contratto manutenzione degli F-22 da 10,8 miliardi di dollari

2021-11-06T21:46+0100

2021-11-06T21:46+0100

2021-11-06T21:46+0100

lockheed martin f-35a

f-22

Il contratto fornisce il supporto per le forniture e i servizi necessari per sostenere e modernizzare il jet F-22 Raptor, compreso l'approvvigionamento di kit hardware di modernizzazione e servizi come aggiornamenti, miglioramenti e correzioni, nonché servizi logistici basati sulle prestazioni, si legge nel comunicato.Il Lockheed Martin F-22 Raptor è un aereo da combattimento tattico stealth monoposto, bimotore, adatto a tutte le stagioni, che è stato progettato come un caccia superiore, ed inoltre ha capacità di attacco al suolo, di guerra elettronica e di intelligenza dei segnali, si legge ancora nella nota.La US Air Force aveva originariamente previsto di acquistare un totale di 750 jet, ma il programma è stato tagliato a 187 aerei operativi dal 2009 a causa dei costi elevati, la mancanza di missioni aria-aria chiare durante la produzione, il divieto di esportazione e lo sviluppo del F-35 Joint Strike Fighter. L'ultimo F-22 è stato consegnato nel 2012.

