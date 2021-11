https://it.sputniknews.com/20211106/lockdown-per-non-vaccinati-il-codacons-pronto-alla-battaglia-legale-13639659.html

Codacons sul piede di guerra: no al lockdown per no-vax

Secondo l'associazione a difesa dei consumatori, il lockdown ad hoc contro no-vax e persone che non si vogliono vaccinare contro il coronavirus "criminalizza... 06.11.2021, Sputnik Italia

Pur rimarcando il sostegno alla campagna vaccinale contro il Covid-19, il Codacons ha preso una integerrima posizione contro l'eventuale lockdown mirato contro persone che non si vogliono far somministrare il siero anti-Covid, sul modello dell'Austria.Secondo Rienzi, limitare i diritti dei non vaccinati in assenza di una specifica legge che sancisce l'obbligo vaccinale "violerebbe le più basilari regole costituzionali e sarebbe impugnabile dinanzi la giustizia", oltre ad essere "una misura pericolosissima".Il presidente del Codacons ha ipotizzato che seguendo questa tendenza, presto chi non si vuole vaccinare potrebbe andare incontro a conseguenze assai più spiacevoli.Nella giornata di ieri si è saputo che l'Austria ha introdotto una sorta di lockdown per i non vaccinati, a cui non basterà più nemmeno il tampone per poter accedere a bar, ristoranti ed eventi pubblici.

