L'accordo verde UE rovina competitività per obiettivi climatici elusivi, dice eurodeputato austriaco

La richiesta dell'Europa di abbassare le emissioni di anidride carbonica e le politiche energetiche anti-combustibili fossili sono autolesioniste, poiché... 06.11.2021, Sputnik Italia

L’eurodeputato ha aggiunto che obiettivi come quello di passare al 100% di energia rinnovabile entro il 2050 secondo l'accordo sul clima di Parigi sono "sciocchi" e non saranno mai raggiunti da nessun paese.La Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26) è in corso a Glasgow, in Scozia, fino al 12 novembre nel tentativo di facilitare azioni congiunte sul cambiamento climatico e impegnarsi per obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra.

clima