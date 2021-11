https://it.sputniknews.com/20211106/italiani-allestero-avranno-green-pass-con-qualsiasi-vaccino-13635784.html

Italiani all'estero avranno green pass con qualsiasi vaccino

Italiani all'estero avranno green pass con qualsiasi vaccino

L'unica condizione è effettuare una dose di richiamo con un vaccino a mRna entro 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. 06.11.2021, Sputnik Italia

Soddisfazione per la possibilità degli italiani residenti all'estero e vaccinati contro il Covid anche con sieri non riconosciuti dall'Ema e dall'Aifa di ottenere il green pass ha espresso il senatore Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE).Il MAIE ha voluto esprimere gratitudine al ministro della Salute Roberto Speranza, che proprio ieri con una circolare aveva dato il via libera all'ottenimento del green pass per i vaccinati all'estero, con l'unica condizione di effettuare la dose booster con un siero anti-Covid a mRna entro 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.La questione della concessione del green pass per gli italiani vaccinati all'estero era stata sollevata lo scorso settembre con un ordine del giorno dell'onorevole Mario Borghese, vicepresidente del MAIE, che il governo aveva accettato.

