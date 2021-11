https://it.sputniknews.com/20211106/iss-rileva-efficacia-dei-vaccini-anti-covid-nonostante-aumento-contagi-13637945.html

Per l'Iss i vaccini anti-Covid funzionano

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, l'efficacia dei vaccini si vede nel basso numero di ricoveri e decessi, che restano bassi nonostante il rialzo dei... 06.11.2021, Sputnik Italia

Nel rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica in Italia in questa settimana l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) evidenzia che l'efficacia dei vaccini sussiste ancora in un contesto in cui il numero dei contagi ha ripreso a crescere.Tuttavia, con la variante Delta prevalente, l'efficacia dei vaccini diminuisce al 75%, mentre con la prevalenza del ceppo Alfa i vaccini riuscivano a garantire una protezione dell'89%.Nel rapporto si osserva inoltre che negli ultimi 30 giorni è emersa una maggiore incidenza di casi diagnosticati in persone non vaccinate.

