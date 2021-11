https://it.sputniknews.com/20211106/il-mondo-della-moda-piange-federica-cavenati-la-designer-di-16arlington-e-morta-a-28-anni-13632378.html

Il mondo della moda piange Federica Cavenati, la designer di 16Arlington è morta a 28 anni

La stilista di origini bergamasche si era trasferita a Londra, dove aveva dato vita al brand amato da star come Jennifer Lopez e Lady Gaga. Si è spenta a 28... 06.11.2021, Sputnik Italia

Si è spenta a 28 anni Federica Cavenati, designer bergamasca, fondatrice, assieme al compagno Marco Capaldo, di 16Arlington, brand londinese amato da star del calibro di Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Lady Gaga e Amal Clooney.La morte sarebbe avvenuta tre settimane fa dopo una malattia improvvisa, ma l’annuncio della scomparsa della giovane stilista, conosciuta da tutti come Kikka, è apparso solo ieri sul mensile di moda British Vogue.La giovane creativa si era trasferita a Londra per studiare moda. È qui che assieme al compagno, Marco Capaldo, conosciuto all’Istituto Marangoni, nel 2017 ha fondato 16Arlington, marchio che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per il jet-set britannico.Il nome scelto è quello dell’indirizzo del primo atelier dove hanno iniziato a prendere forma le idee della coppia.“Il fatto che nell’atelier di 16Arlington non possa più risuonare la risata di Federica ed il suo sconfinato appetito creativo è una perdita tragica per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla”, scrivono dall’azienda in un comunicato, citato dal Corriere della Sera.“La sua bellezza – si legge nel ricordo commosso – impallidiva se comparata al modo in cui faceva sentire le altre donne. Kikka viveva per aiutare le altre donne a riconoscere la propria bellezza”.Del suo brand, 16Arlington, scrive che ha avuto il merito di “ridefinire lo spirito della moda londinese e ha restituito allo stile la sua follia e la sua gioia”.

