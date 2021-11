https://it.sputniknews.com/20211106/fontana-di-trevi-costruita-con-mattoncini-lego-ci-sono-voluti-5-mesi-13626378.html

Fontana di Trevi costruita con mattoncini Lego, ci sono voluti 5 mesi

Fontana di Trevi costruita con mattoncini Lego, ci sono voluti 5 mesi

20 mila mattoncini Lego per costruire la Fontana di Trevi di Roma, l’impresa l’ha compiuta in 5 mesi di lavoro Maurizio Lampis, fondatore del Museo del... 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T20:33+0100

2021-11-06T20:33+0100

2021-11-06T20:33+0100

lego

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/13628680_0:281:1200:956_1920x0_80_0_0_0779d4e0aea69b2c26e7508ee67421de.jpg

Nel 2019 Lampis aveva realizzato la Basilica di Bonaria di Cagliari, un punto di riferimento per i fedeli cattolici sardi. Ed ora la nuova impresa, costruire con mattoncini Lego uno dei monumenti più conosciuti d’Italia: la riproduzione fedele della Fontana di Trevi con i mattoncini Lego è in scala minifigura, con larghezza 75 centimetri, profondità 50 centimetri e altezza 70 centimetri.Per renderla più verosimile alla vera Fontana di Trevi, Lampis si è avvalso di fotografie di dettaglio pescate dal web.Tanti i dettagli curati dall’autore, compresi i turisti che di spalle lanciano la rituale monetina nella fontana.In totale, Lampis ha realizzato nove monumenti, tra questi il Cala Goloritzè, la cala con l’arco tra i più conosciuti al mondo, e il Colosseo.La Fontana di Trevi in mattoncini Lego sarà esposta al Museo del Mattoncino Karalisbrick, quindi inizierà un tour per la Sardegna, accompagnata dal Colosseo di Roma in mattoncini Lego, per la felicità di bambini e di adulti curiosi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lego