Ecco come le scuole dovranno gestire i casi di positività Covid-19 d’ora in avanti

Il Ministero dell’Istruzione ha emesso una nota inviata alle scuole italiane, nella quale spiega la nuova procedura per gestire i casi di positività al... 06.11.2021, Sputnik Italia

Il dirigente scolastico deve individuare come “contatti scolastici” i bambini della stessa sezione e il personale scolastico entrato in contatto col bambino per almeno 4 ore.Dove sta la novità?La novità sta nel fatto che i “contatti scolastici” devono essere sottoposti a sorveglianza con tampone e devono essere effettuati test diagnostici seguendo le tempistiche indicate nel documento tecnico.Si tratta, quindi, di disposizioni tecniche che dovranno mettere in pratica gli addetti ai lavori. Qui tutta la nota del Miur per gli interessati alla lettura.

2021

