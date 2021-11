https://it.sputniknews.com/20211106/dose-booster-accademia-della-crusca-in-italiano-si-dice-dose-di-richiamo-13636334.html

Dose "booster", Accademia della Crusca: in italiano si dice dose di "richiamo"

Il giornalismo italiano è solito introdurre nel suo linguaggio quotidiano parole prese a prestito in particolare dalla lingua inglese e, forse per eccessiva... 06.11.2021, Sputnik Italia

Così a porre rimedio, e per fortuna, interviene l’Accademia della Crusca, l’istituzione che in Italia e all’estero tutela la lingua italiana.Come già fatto in altre occasioni in questo periodo di pandemia, l’Accademia della Crusca ci ricorda che determinate parole inglesi hanno un equivalente in italiano. Questo è il caso della parola inglese “booster” che i giornalisti abusano nell’uso da quando i governi hanno aperto alla somministrazione della terza dose di richiamo ai cittadini che hanno completato il primo ciclo vaccinale contro la Covid-19.Il richiamo, ma non inteso nel senso di dose vaccinale, viene dal presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini e nei confronti dei media non è per nulla tenero.Gli altri interventi dell’Accademia durante la pandemiaIn altri interventi a difesa della lingua italiana in tempo di pandemia, l’Accademia della Crusca aveva invitato ad usare termini più appropriati per la traduzione in lingua italiana di “social distancing”. La traduzione letterale è distanziamento sociale e questa è stata adottata già nel 2006 dall’Istituto superiore di sanità a proposito di un ceppo virale potenzialmente pandemico. Da qui il termine è stato esteso anche alla pandemia di coronavirus, quando si è affermato pubblicamente. Sarebbe stato più appropriato diffondere espressioni come distanziamento interpersonale o distanziamento fisico, perché la prima ha generato anche disorientamento nelle persone.E ancora l’Accademia della Crusca è intervenuta per rispondere alla domanda: si dice il Covid-19 o la Covid-19? Spiegando in un lungo articolo che la forma corretta è la seconda.

