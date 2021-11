https://it.sputniknews.com/20211106/detenuti-carcere-americano-affermano-di-essere-stati-costretti-ad-ascoltare-la-canzone-baby-shark-13638322.html

Detenuti carcere americano affermano di essere stati costretti ad ascoltare la canzone "Baby Shark"

Detenuti carcere americano affermano di essere stati costretti ad ascoltare la canzone "Baby Shark"

I detenuti di una prigione negli Stati Uniti sono stati costretti ad ascoltare per ore, come punizione, la canzone per bambini 'Baby Shark' ('Little Shark', in... 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T23:25+0100

2021-11-06T23:25+0100

2021-11-06T23:25+0100

detenuti

detenuto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/13637035_0:205:2001:1330_1920x0_80_0_0_e99ecb4e2821a2078f2c8f8bdcf5c96e.jpg

La denuncia è stata presentata da quattro uomini che stavano scontando la detenzione preventiva in quel carcere alla fine del 2019.Gli uomini hanno indicato nella loro denuncia che l'amministrazione penitenziaria era a conoscenza del trattamento crudele dei detenuti da parte dei carcerieri, ma non ha preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

detenuti, detenuto