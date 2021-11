https://it.sputniknews.com/20211106/dalema-tornare-al-finanziamento-dei-politici-e-alle-ideologie-di-una-volta-13631981.html

D’Alema, torniamo al finanziamento dei politici

06.11.2021

politica italiana

Cosa serve alla sinistra Massimo D’Alema ce l’ha chiaro, serve “tornare ad avere un messaggio ideologico: il riscatto sociale, l’eguaglianza, un mito progressista”, dice al Corriere della Sera.Secondo la sua visione, è necessaria come prima riforma quella del sistema politico: “Va ricostruito, compresi i partiti”, dice.Quindi spiega la situazione attuale dalla quale bisognerebbe uscire:La riforma della politica secondo Massimo D’AlemaL’ex di tanti partiti di sinistra, e ora approdato ad Articolo 1, vorrebbe una legge elettorale basata sul sistema tedesco (visto che il nostro non funziona), in cui il proporzionale presenta uno sbarramento al 5%, per togliere di mezzo tutti i piccoli partitini.Ma introdurrebbe anche la “sfiducia costruttiva” per limitare l’instabilità che crea il proporzionale.Finanziare le fondazioni e non i partitiA proposito del finanziamento della politica, D’Alema precisa che non intende finanziare i partiti, ma le fondazioni dei partiti.E quindi aggiunge lanciando l’allarme:

