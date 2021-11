https://it.sputniknews.com/20211106/covid-negli-usa-tribunale-sospende-obbligo-vaccinale-per-impiegati-delle-grandi-aziende-13639471.html

Negli Usa prima vittoria in tribunale dei no-vax: no all'obbligo vaccinale per lavorare in grandi imprese

Negli Usa prima vittoria in tribunale dei no-vax: no all'obbligo vaccinale per lavorare in grandi imprese

La Corte d'Appello degli Stati Uniti del 5° distretto ha deciso di sospendere la norma sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per i dipendenti... 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T20:41+0100

2021-11-06T20:41+0100

2021-11-06T20:41+0100

usa

giustizia

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Negli Usa prima vittoria in tribunale dei no-vax: no all'obbligo vaccinale per lavorare in grandi imprese

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/42/42/424295_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_980a38ea3bb42540a2858f57d699c4a6.jpg

La Casa Bianca aveva fatto sapere giovedì che l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA, parte del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti) aveva disposto a tutte le aziende nazionali con più di 100 dipendenti di vaccinare i propri dipendenti contro il coronavirus entro e non oltre il 4 gennaio 2022. "Pertanto l'obbligo è sospeso fino a nuova decisione del tribunale su questo tema", si osserva nel verdetto, che è stato pubblicato sulla pagina Twitter dal procuratore generale del Texas, uno degli oppositori dell'obbligo vaccinale contro il coronavirus.

https://it.sputniknews.com/20211028/la-florida-porta-biden-in-tribunale-per-lobbligo-vaccinale-contro-il-covid-13507801.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, giustizia, vaccino, coronavirus nel mondo