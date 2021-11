https://it.sputniknews.com/20211106/covid-in-russia-8755930-contagi-41335-245635-morti-1188-7535172-guarigioni-29201-13631169.html

Covid, nuovo record di contagi in Russia

Covid, nuovo record di contagi in Russia

In Russia è stato registrato un nuovo picco di casi di contagio da coronavirus nell'ultimo giorno. 06.11.2021, Sputnik Italia

In Russia è stato registrato un nuovo record di nuovi casi di infezione da coronavirus SARS-CoV-2 in ventiquattro ore.Il maggior numero di nuovi casi è stato rilevato a Mosca (6.880), poi a San Pietroburgo (3.138) e nella regione di Mosca (3.085).Ieri i casi d'infezione rilevati erano stati 40.735. Il numero totale delle persone infettate dal coronavirus in Russia ufficialmente ha raggiunto quota 8.755.930, con un tasso di incremento giornaliero dello 0,47%.1.188 malati sono deceduti, 4 in meno di ieri e 7 in meno del record negativo; 245 635 sono le vittime del Covid dall'inizio della pandemia nel Paese. 29 201 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali, in questo modo il numero dei guariti totale supera i 7,5 milioni.Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'Oms, ci sono stati circa 250 milioni di contagiati, quasi cinque milioni di pazienti sono deceduti per le complicazioni della malattia. La situazione epidemiologica più difficile è in USA, India, Brasile e Gran Bretagna. La Russia è al quinto posto in questa lista.

