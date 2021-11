https://it.sputniknews.com/20211106/coronavirus-gli-scienziati-spiegano-perche-le-donne-incinte-devono-essere-vaccinate-13619266.html

Coronavirus, gli scienziati spiegano perché le donne incinte devono essere vaccinate

Coronavirus, gli scienziati spiegano perché le donne incinte devono essere vaccinate

Secondo gli scienziati svizzeri, il coronavirus infetta rapidamente la placenta, quindi la vaccinazione può proteggere il feto. 06.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-06T09:54+0100

2021-11-06T09:54+0100

2021-11-06T09:54+0100

svizzera

virus

gravidanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/39/7653916_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_1764f0a467cde81341720526a52b7367.jpg

Il virus SARS-CoV-2 è in grado di moltiplicarsi rapidamente nella placenta, il che aumenta il rischio di parto prematuro o morte fetale intrauterina, quindi le donne incinte devono essere vaccinate contro il coronavirus, ha detto venerdì l'Istituto svizzero di virologia e immunologia.Si nota che i gruppi di ricerca guidati da Marco Alves, dell'Istituto di virologia di Berna, e il professor David Bode, dell'ospedale universitario di Losanna, hanno scoperto che il SARS-CoV-2 può infettare e moltiplicarsi nelle cellule della placenta umana."Inoltre, abbiamo notato che l'espressione del recettore SARS-CoV-2 nella placenta è molto variabile e specifica per ogni gravidanza. Il che può spiegare perché il virus a volte viene trasmesso al feto", ha detto Alves in un post.Secondo gli scienziati, le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore del 70% di contrarre il coronavirus, rispetto ad altri soggetti della stessa età. È stato riferito che, in caso di infezione da COVID-19, il rischio di parto prematuro o morte fetale intrauterina aumenta da due a tre volte."Uno studio condotto da gruppi di ricerca di Berna e Losanna conferma la raccomandazione di vaccinare le donne in gravidanza. Ad oggi, diverse centinaia di migliaia di donne in gravidanza hanno ricevuto il vaccino messaggero dell'RNA, senza aumentare il rischio per la madre e il bambino. Infatti, l'RNA messaggero non penetra il feto, mentre gli anticorpi prodotti dalla madre attraversano la barriera placentare e, quindi, proteggono il bambino", recita il messaggio.Si sottolinea che la vaccinazione contro SARS-CoV-2 è attualmente raccomandata per tutte le donne in gravidanza in Svizzera.In precedenza, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha affermato di supportare la vaccinazione contro il coronavirus in Europa per le donne in gravidanza.

https://it.sputniknews.com/20211105/covid-il-latte-materno-e-come-un-vaccino-cosi-protegge-i-neonati-dal-virus-13617084.html

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svizzera, virus, gravidanza