Como: faceva false vaccinazioni anti-Covid, denunciata una dottoressa

Como: faceva false vaccinazioni anti-Covid, denunciata una dottoressa

È stata denunciata alla Procura della Repubblica per aver finto di vaccinare alcuni pazienti, senza fare effettivamente la vaccinazione.

Brutta vicenda quella che vede coinvolta una dottoressa in servizio al centro vaccinale di Lurate Caccivio, in provincia di Como.La denuncia nei confronti della donna è partita dopo che i medici della struttura si erano insospettiti per i modi della stessa, che si era offerta volontariamente di trattare un gruppo di soggetti fragili da lei seguiti, provenienti da diverse parti della regione.Una volta che aveva ottenuto il nullaosta, il medico si era presentato in struttura con una lista di circa 20 persone da vaccinare.Per l'atteggiamento sospetto della donna, però, i medici hanno avvertito i carabinieri, che hanno provveduto a bloccare le ''somministrazioni''.Quando il medico responsabile della cooperativa dove si effettuano le abituali vaccinazioni si è messo al posto della donna, i pazienti prenotati si sono allontanati, cosa che non ha fatto che aggiungere sospetti alla vicenda.Ora le indagini dovranno far luce sull'episodio.

2021

Notiziario

