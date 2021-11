https://it.sputniknews.com/20211106/bassetti-quarta-ondata-di-covid-nei-paesi-con-pochi-vaccinati-13618082.html

Bassetti: convincere i no-vax, serve 90% di vaccinati

Bassetti: convincere i no-vax, serve 90% di vaccinati

Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, bisogna far capire ai no-vax che vaccinarsi "è una scelta di comunità, di fratellanza". 06.11.2021

Bassetti: convincere i no-vax, serve 90% di vaccinati

Intervenendo alla trasmissione L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus, il noto infettivologo ligure ha commentato in generale la situazione epidemiologica col Covid-19, sostenendo che la quarta ondata si sente di più in quei Paesi che hanno vaccinato di meno: in questo contesto ha invocato "un piccolo sforzo" per arrivare in Italia al 90% di vaccinati, così come l'ok alla vaccinazione dei bambini per mettere in sicurezza la scuola.Bassetti ha poi ricordato come la situazione, grazie a green pass e vaccini, sia nettamente migliore rispetto ad un anno fa, rilevando come vaccinarsi "è una scelta di comunità e fratellanza".Bassetti ha poi indicato un modo per abbassare ulteriormente il numero dei no-vax.In precedenza, Bassetti aveva sostenuto che dovrebbe andare al lavoro solo chi è vaccinato.

