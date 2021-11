https://it.sputniknews.com/20211106/bari-senza-green-pass-da-luglio-presenta-denuncia-penale-ai-carabinieri-13634885.html

Bari, senza green pass da luglio: presenta denuncia penale ai carabinieri

Un'avvocatessa di Bari ha ricevuto la seconda dose del vaccino il 1° luglio, ma ad oggi, sabato 6 novembre, non ha ancora ricevuto dall’Asl di appartenenza e... 06.11.2021, Sputnik Italia

Così, dopo sollecitazioni via PEC e mail all’Asl e al ministero andate a vuoto, lei ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri, con l’ipotesi di reato di omissione di atti d’ufficio da parte dell’Asl.A raccontare l’assurda vicenda di malasanità è l’avvocatessa stessa a Repubblica.La professionista, alla denuncia, ha allegato anche la copia del certificato che attesta di aver ricevuto la seconda dose il 1° luglio di quest’anno e le varie segnalazioni fatte all’Asl e al ministero.L’avvocatessa esprime tutto il suo disagio per la situazione, poiché non può più frequentare cinema, ristoranti al chiuso, non si può sedere in un bar, non può prendere il treno e non può viaggiare in aereo.I casi di persone lasciati senza green pass, e per i motivi più disparati, in Italia sono molti, seppur isolati.

