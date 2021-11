https://it.sputniknews.com/20211106/baleari-volo-dal-marocco-atterra-per-presunto-malore-di-un-passeggero-aeroporto-bloccato-per-ore-13627995.html

Baleari: volo dal Marocco atterra per presunto malore di un passeggero, aeroporto bloccato per ore

Baleari: volo dal Marocco atterra per presunto malore di un passeggero, aeroporto bloccato per ore

Si indaga per un caso d'immigrazione clandestina, dopo che ieri un aereo proveniente dal Marocco è stato fatto atterrare per il presunto malore di un... 06.11.2021, Sputnik Italia

Un aereo proveniente dal Marocco e con destinazione Turchia è stato fatto atterrare all'aeroporto di Palma di Maiorca ieri sera, a causa del presunto malore di un passeggero.Durante le manovre di evacuazione, necessarie al trasferimento in ospedale del passeggero, una ventina di altri fruitori del volo hanno sfruttato l'occasione per abbandonare l'aereo e darsi alla macchia.Gli inquirenti ipotizzano che il gruppo di fuggitivi si sia messo d'accordo con il passeggero per cui è stato richiesto l'intervento dei soccorsi medici per entrare illegalmente in Spagna.L'uomo, trasportato in ospedale e trovato in perfetta salute, è stato arrestato dalla polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Almeno cinque persone sono state arrestate tra i componenti del gruppo di fuggitivi, riporta Ansa, mentre sono partite le ricerche per gli altri.In seguito all'accaduto, l'aeroporto è rimasto bloccato per diverse ore. I 13 voli diretti a Palma sono stati dirottati su altri aeroporti.Solo intorno alla mezzanotte è stato possibile riaprire l'aeroporto.

