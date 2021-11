https://it.sputniknews.com/20211106/assegno-unico-per-i-figli-al-via-da-marzo-2022-la-misura-a-sostegno-delle-famiglie-13623161.html

Assegno unico per i figli, al via da marzo 2022 la misura a sostegno delle famiglie

Assegno unico per i figli, al via da marzo 2022 la misura a sostegno delle famiglie

Slitta ancora l'entrata in vigore dell'assegno unico per le famiglie. Al via da gennaio le domande per ottenerlo.

2021-11-06T08:14+0100

2021-11-06T08:14+0100

2021-11-06T10:14+0100

italia

famiglia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/13373924_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_471179dda033051c7d37e7ff1002ed3b.jpg

Slitta di altri due mesi, al primo marzo del 2022, il debutto dell’assegno unico per i figli. A far trapelare l’indiscrezione è Avvenire, che cita fonti del governo.Le misure ponte, e cioè le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e il sostegno temporaneo per i lavoratori autonomi, quindi, rimarranno in vigore per altri quattro mesi e, da gennaio 2022, si potranno presentare le prime domande.Sempre secondo il quotidiano dei vescovi, il ritardo sarebbe da attribuire a motivi burocratici, ma anche a ragioni di carattere finanziario. Facendo slittare di due mesi la partenza della misura, infatti, se ne ridurrebbe il costo per il 2022 e, di conseguenza, le coperture finanziarie e si concederebbe ulteriore tempo alle famiglie per aggiornare l’Isee, necessario a stabilire l’importo dell’assegno, che varia a seconda del reddito.La prossima tappa sarà il decreto legislativo per attuare la legge delega, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Il passaggio ulteriore sarà quello delle commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. L’iter, quindi, dovrebbe concludersi a dicembre.Intanto, il Forum delle associazioni familiari lancia l’allarme sulle coperture. Per la misura sono stati stanziati circa 20 miliardi, sei in più di quelli messi in campo finora per le misure a sostegno delle famiglie.Ma, per il Forum, l’impostazione del governo rischia di generare un “effetto discorsivo”, a discapito del ceto medio e delle famiglie numerose.I “criteri di equità verticale” adottati dall'esecutivo, spiegano le associazioni, rischiano di considerare soltanto il reddito e non il numero delle persone che con quel reddito vivono, penalizzando chi ha più figli da mantenere.

https://it.sputniknews.com/20210430/assegno-unico-figli-rinvio-a-gennaio-2022-una-delusione-ma-non-sorprende-10482180.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, famiglia