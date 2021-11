https://it.sputniknews.com/20211106/-germania-turingia-minaccia-di-non-curare-in-ospedale-i-non-vaccinati-in-sassonia-ulteriori-limiti-13625067.html

Germania: Turingia minaccia di non curare in ospedale i non vaccinati, in Sassonia ulteriori limiti

La Turingia, regione della Germania centrale, nonché uno tra i più piccoli Bundesländer tedeschi, fa sentire la sua voce in materia di vaccino, green pass e le relative polemiche che tengono banco da mesi in tutti i paesi dell'Unione.Il Land registra un già esiguo numero di posti letto liberi negli ospedali, nella quarta ondata che sta colpendo tutto quanto il Paese.Il presidente del Land, Bodo Ramelow, ha minacciato di non curare i non vaccinati negli ospedali regionali, se le pressioni sanitarie portate dall'ondata che tutta quanta la Germania sta affrontando, la quarta per inciso, dovessero divenire troppo forti.La Sassonia, allo stesso tempo, sarà invece il primo Land a imporre limitazioni per l'accesso a bar, ristoranti, eventi culturali ai non vaccinati e non immunizzati. Si escluderà così la possibilità di ricorrere al semplice tampone come lasciapassare.In pratica, si va ad adottare una sorta di versione rafforzata del certificato per il Covid-19 già in uso, ma che prevederà, appunto, ulteriori limitazioni per i non vaccinati.Si passa, come nella vicina Austria, dal ''3G'' al ''2G'', dove le 3 ''G'' stanno per vaccinato (in tedesco, geimpft), guarito (genesen) o che ha effettuato un tampone ed è risultato negativo (getestet, testato).Ora verrà depennata la terza variabile, la possibilità di ricorrere ad un test e, se risultati negativi, di poter ottenere il green pass.Il governatore del Land della Sassonia, Kretschmer, ha detto che l'introduzione di alcune ulteriori limitazioni è l'unica ''strada da percorrere proprio per evitare nuovi lockdown'', riporta Bild.Ramelow, della Turingia, dal canto suo, è stato più duro, al punto da affermare, riporta sempre Bild:Il governatore segnala una situazione già al limite negli ospedali regionali, ma intanto ha già ricevuto, racconta egli stesso, ben 1.200 messaggi di odio su Twitter, dopo aver pubblicato un post sull'avvenuta ricezione della dose di richiamo, la famosa terza dose per il vaccino anti Covid-19.

