https://it.sputniknews.com/20211105/vaccino-511-anni-sileri-pronto-a-farlo-ai-suoi-figli-13615548.html

Sileri pronto a farlo ai suoi figli il vaccino

Sileri pronto a farlo ai suoi figli il vaccino

Il sottosegretario alla Sanità, ed ex vice ministro alla Salute nel governo Conte Bis, Pierpaolo Sileri, spiega che quando l’Ema e l’Aifa approveranno il... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T14:26+0100

2021-11-05T14:26+0100

2021-11-05T14:42+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Sileri pronto a farlo ai suoi figli il vaccino

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246857_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c85c8da1b0c926549432d57322816dd.jpg

Per quanto riguarda il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria, gli viene fatto notare che la Francia ha prolungato lo stato di emergenza fino a tutto luglio 2022.Sileri a riguardo ricorda che in Italia, fino a ora, si è sempre fatta una valutazione a pochi giorni dal rinnovo. In Italia lo stato di emergenza sanitaria scade il 31 dicembre 2021.“Se poi chiede a me cosa farei io personalmente – aggiunge Sileri – io credo che un'estensione sia logica perché dobbiamo ancora raggiungere quel 90% di vaccinati, dobbiamo fare le terze dosi… insomma c’è ancora qualcosa che deve essere sistemato, compreso il monitoraggio stretto sulle altre varianti”.

https://it.sputniknews.com/20211015/vaccino-covid-19-verso-approvazione-5-11-anni-pfizer-presenta-dati-a-ema-13335235.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia