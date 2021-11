https://it.sputniknews.com/20211105/un-medico-sfata-i-miti-sul-mal-di-testa-13621960.html

Un medico sfata i miti sul mal di testa

Tutti i mal di testa sono pericolosi? È brutto aspettare che se ne vadano da soli? Si possono curare senza rimedio? Un medico chiarisce questi e altri dubbi su... 05.11.2021

C'è una diceria secondo cui non dovresti tollerare il mal di testa e attendere che passi da solo, poiché questo può portare a un ictus, ma è davvero così?Secondo la dottoressa russa, Elena Solomátina, questa affermazione è un mito. Preoccupati solo di forti mal di testa negli anziani. Per gli altri, tutto ciò che serve è rilassarsi.Secondo Solomátina, non è raro che le persone sentano una certa pressione alla testa nella seconda parte della giornata, a causa dello stress quotidiano. In questo caso, puoi fare "una serie di esercizi che migliorano il flusso sanguigno", ha detto la dottoressa a Moskva 24.Un'altra credenza legata al mal di testa, secondo il medico, riguarda la pressione sanguigna in aumento. Solomátina sottolinea che questo può effettivamente accadere, ma che la maggior parte delle volte il mal di testa non è correlato all'ipertensione.Il medico ha anche sfatato il mito secondo cui il mal di testa si possa eliminare solo con gli antidolorifici. A volte basta fare una passeggiata, dice.Un altro modo per sbarazzarsi di un mal di testa senza farmaci è con un leggero massaggio. Tutto quello che devi fare è applicare una pressione con le mani sulla fronte, sui lati e sulla parte posteriore della testa, spiega Solomátina.La neurologa Izeta Eloeva aggiunge che il mal di testa dovrebbe essere fonte di preoccupazione in casi specifici, ad esempio se si intensificano con il movimento. Il medico consiglia di rivolgersi a un medico se sono accompagnati da altri sintomi, come febbre, diminuzione dell'attenzione, visione offuscata, discorsi confusi e debolezza.

