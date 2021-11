https://it.sputniknews.com/20211105/ultima-gaffe-di-bolsonaro-ha-visitato-la-torre-di-pizza-13610817.html

Ultima gaffe di Bolsonaro, ha visitato la "Torre di Pizza"

Ultima gaffe di Bolsonaro, ha visitato la "Torre di Pizza"

Il presidente brasiliano si è espresso così al lancio dell'asta per il 5G nel paese del Carnevale: "(...) sono andato a visitare la Torre di Pizza''. Non si è... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T11:43+0100

2021-11-05T11:43+0100

2021-11-05T11:43+0100

italia

brasile

geopolitica

diplomazia

jair bolsonaro

Dopo aver scambiato l'inviato speciale USA John Kerry con il comico Jim Carrey, ed aver chiamato Matteo Salvini come Matteo Salvato, ecco l'ennesima gaffe del presidente brasiliano, accusato tra l'altro da una commissione parlamentare interna al paese di crimini contro l'umanità per la gestione della pandemia nel Paese.In occasione del lancio d'asta per il 5G a Brasilia, il presidente ieri ha sorpreso i media locali uscendosene con un:Si è espresso così il presidente, di ritorno dal suo viaggio in Italia per il G20, e dove per altro ha ricevuto la cittadinanza onoraria, tra non poche polemiche.Nei giorni scorsi aveva incontrato il premier della Lega Matteo Salvini, chiamandolo 'Salvato', in una visita al monumento per i caduti brasiliani della seconda guerra mondiale in Italia.Ennesimo episodio di uno dei presidenti in carica più discusso del panorama politico internazionale.

brasile

2021

italia, brasile, geopolitica, diplomazia, jair bolsonaro