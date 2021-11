Mangiare pesce aiuta ad avere un cervello sano

https://it.sputniknews.com/20211105/studio-dimostra-il-pesce-salvaguarda-la-salute-del-cervello-13620285.html

Un'equipe di ricercatori dell'università di Bordeaux ha scoperto un nesso tra la comparsa di malattie vascolari cerebrali e la quantità di pesce consumato. 05.11.2021, Sputnik Italia

Gli autori dello studio hanno analizzato le abitudini alimentari e la risonanza magnetica cerebrale di 1.623 persone di età superiore ai 65 anni con una storia clinica che certificava l'assenza di ictus, malattie cardiovascolari o demenza. Per condurre lo studio, i ricercatori hanno diviso i dati in quattro gruppi in base alla frequenza con cui mangiavano pesce, da una volta alla settimana o meno, a quattro volte alla settimana o più, e quindi rispetto al numero di segni di malattia vascolare. Lo studio pubblicato sulla rivista Neurology ha concluso che più spesso le persone mangiavano pesce, meno segni di danni mostravano negli studi di risonanza magnetica cerebrale. La relazione era particolarmente pronunciata nelle persone di età compresa tra 65 e 69 anni. Di fatto lo studio evidenzia l'effetto benefico del consumo di pesce che può aiutare a prevenire le malattie vascolari cerebrali.

