Speranza: verso l'allargamento della terza dose a tutte le fasce d’età

Speranza: verso l'allargamento della terza dose a tutte le fasce d'età

Data la situazione epidemiologica, che presenta un quadro in deterioramento, con una crescita dei casi di ospedalizzati, il ministro della Salute Roberto...

05.11.2021

2021-11-05T15:06+0100

2021-11-05T15:06+0100

Il ministro punta già dalla prossima settimana ad allargare la platea delle fasce d’età che possono ricevere la dose di richiamo, cioè la terza dose di vaccino contro il coronavirus.Poi, durante un punto stampa sulla campagna vaccinale, ricorda che l’Italia è in condizioni migliori della Germania e di altri paesi europei limitrofi. In Italia, infatti, la copertura vaccinale ha raggiunto l’86,45% come prime dosi.Il ministro invita a fare un corretto uso della mascherina ed elogia il lavoro dell’Italia riguardo alla gradualità dell’allentamento delle misure di contenimento del virus. La Germania, infatti, ha raggiunto i 200 morti al giorno.I comportamenti noti restano fondamentali: mascherina nei luoghi chiusi o affollati, sanificazione delle mani e distanziamento fisico.

