https://it.sputniknews.com/20211105/sondaggio-politico-del-fine-settimana-il-pd-in-testa-a-tutti-13616917.html

Sondaggio politico del fine settimana: il PD in testa a tutti

Sondaggio politico del fine settimana: il PD in testa a tutti

Questo fine settimana dei sondaggi politici ci presenta il ribaltone, secondo la Supermedia dei sondaggi di Youtrend, il Partito Democratico ha compiuto... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T22:09+0100

2021-11-05T22:09+0100

2021-11-05T22:09+0100

politica italiana

sondaggio

sondaggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/13361357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e12bb829c2d6bf81a294f53a2a6c294a.jpg

Laddove Zingaretti non era riuscito, pare riuscirci Enrico Letta, l’uomo chiamato dalla Francia, dove si era politicamente esiliato a seguito dell'epurazione praticata da Matteo Renzi nel PD. Quest’ultimo, alla fine, si è epurato lui stesso dal Partito Democratico.E così, ora, il PD ottiene il 20,1% delle intenzioni di voto, superando di uno 0,2% Fratelli d’Italia, che resta lì al 19,9%, secondo il sondaggio Agi.Tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, tra due visioni dell’Italia e dell’Europa del tutto opposte, è quindi un testa a testa, secondo i sondaggi politici.Il Movimento 5 Stelle, tuttavia, non ne approfitta e resta al 16%, invischiato nei suoi problemi interni che non sembrano essere stati superati neppure con l’arrivo di Giuseppe Conte. Al Senato, infatti, i senatori pentastellati si sono divisi sull’elezione del capogruppo M5s.Forza Italia, dal canto suo, guadagna un +0,4%, che porta il partito al 7,3%. Troppo poco per contare di più sullo scenario politico italiano, ma Silvio Berlusconi ha dato prova di colpi di scena a più riprese negli ultimi 25 anni.Azione di Carlo Calenda resta al 3,6%. Calenda ha scelto di restare a Roma come consigliere comunale e di non sfilarsi, teme che i romani non ne comprendano la scelta. Michetti nel centrodestra ha invece già dato le dimissioni, confermando una candidatura di facciata. Virginia Raggi, invece, si è presentata in consiglio comunale capitolino e vi resterà, pare.Il sondaggio presenta quindi la galassia di partiti di sinistra tra Italia Viva, Sinistra Italiana, Articolo 1 e tutti gli altri, che non vanno oltre il 2% delle intenzioni di voto degli italiani.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, sondaggio, sondaggi