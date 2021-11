https://it.sputniknews.com/20211105/sabato-milano-a-rischio-caos-per-il-corte-dei-no-green-pass-13620783.html

All'orizzonte un sabato di paura a Milano per corte dei no green pass

Nessun accordo tra manifestanti e forze dell'ordine sul percorso del corteo. Per la Questura del capoluogo meneghino "non erano interessati a mediare", mentre... 05.11.2021, Sputnik Italia

L'incontro di questa mattina in Questura a Milano degli organizzatori del corteo no green pass con le forze dell'ordine si è concluso con una fumata grigia, senza che le parti siano riuscite a concordare il percorso del corteo, spianando così la strada ad un altro sabato di disagi e confusione nel centro del capoluogo lombardo. Come di solito avviene in questi casi, scambio reciproco di accuse per il fallimento delle trattative:Se le cose si ripeteranno come sabato scorso, la polizia sarà domani costretta ad arginare flussi di persone che cercheranno di spargersi in diverse direzioni della città.Ricordiamo che dalla fine di luglio a Milano e nelle piazze delle principali città italiane si svolgono ogni fine settimana manifestazioni contro l'uso della certificazione verde, prima introdotta per accedere a bar, ristoranti, cinema e ed eventi ad alta concentrazione di persone, dopodiché estesa per poter recarsi al lavoro, sia nel settore pubblico che privato.

