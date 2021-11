Nell'estremo oriente russo per i vaccinati contro il COVID si terrò una lotteria, in cui si potranno vincere, tra le altre cose, un abbonamento in palestra, un... 05.11.2021, Sputnik Italia

Russia: lotteria per incentivare i vaccini, si possono vincere anche tre tonnellate di carbone

Nell'estremo oriente russo per i vaccinati contro il COVID si terrò una lotteria, in cui si potranno vincere, tra le altre cose, un abbonamento in palestra, un buono per ottenere servizi medici o per andare dal parrucchiere, tre tonnellate di carbone e un microonde.