Roberto Saviano a processo. Aveva dato della "bastarda" a Giorgia Meloni

Per aver dato della "bastarda" a Giorgia Meloni lo scrittore rinviato a giudizio dal gup di Roma. 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T21:15+0100

2021-11-05T21:15+0100

2021-11-05T21:15+0100

Durante una puntata di ''Piazzapulita'', nota trasmissione di La7 a dicembre 2020, sul tema migranti, lo scrittore autore di ''Gomorra'', best seller in Italia come all'estero sugli intrecci tra camorra e moda, e sugli altri innumerevoli e loschi affari che la camorra gestirebbe in Campania, aveva apostrofato in malo modo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.Per inciso, le avrebbe dato della "bastarda".Ora l'epilogo. In tribunale.Ora si aspetta il processo e la decisione dei giudici a riguardo.

