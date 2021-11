https://it.sputniknews.com/20211105/portogallo-crisi-di-governo-si-va-al-voto-anticipato-13610003.html

Portogallo: crisi di governo, si va al voto anticipato

Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha annunciato in un discorso alla nazione lo scioglimento del parlamento e la decisione di indire elezioni anticipate. La... 05.11.2021, Sputnik Italia

In precedenza il presidente aveva dichiarato che il Portogallo sarebbe andato alle urne ben due anni prima dal fine mandato, se non fosse passata la proposta di bilancio per l'anno 2022. La settimana scorsa in effetti la proposta non ha passato il voto in parlamento, portando così alla decisione dello scioglimento delle camere e della fine dei lavori per questa legislazione. Si andrà in tal modo alle urne per la formazione di un nuovo governo con votazione programmata al 30 gennaio 2022.

