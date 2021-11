https://it.sputniknews.com/20211105/ok-a-green-pass-per-i-vaccinati-allestero-con-sputnik-v-ma-serve-dose-di-richiamo-pfizer-o-moderna-13615659.html

Italia e Sputnik V: sì al green pass se terza dose con vaccino a mRna

Italia e Sputnik V: sì al green pass se terza dose con vaccino a mRna

Lo si afferma in una circolare del ministero della Salute. La disposizione è valida per i "soggetti vaccinati all'estero". 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T13:26+0100

2021-11-05T13:26+0100

2021-11-05T13:26+0100

vaccino

coronavirus in italia

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Italia e Sputnik V: sì al green pass se terza dose con vaccino a mRna

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294705_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_026e6a85461cbe54806cf3acab7277ed.jpg

In Italia, il ministero della Salute ha reso possibile alle persone vaccinate all'estero con i sieri anti-Covid Sputnik V o il cinese Sinovac di ottenere il green pass, a condizione che facciano una dose di richiamo con uno dei vaccini a mRna utilizzati nella campagna di vaccinazione nazionale contro il coronavirus.Il ministro della Salute Roberto Speranza ieri ha commentato la circolare, chiarendo in particolare le tempistiche sulla dose di richiamo per l'ottenimento del green pass per le persone a cui è stato inoculato un vaccino non autorizzato né dal'Ema né dall'Aifa.Mercoledì scorso, il direttore dell'Aifa Nicola Magrini ha detto sì alla rivaccinazione dei cittadini che erano stati precedentemente immunizzati con sieri anti-Covid non riconosciuti dall'Ema, tra cui il russo Sputnik V e il cinese Sinovac.Secondo Magrini, gli esperti dell'agenzia hanno considerato questo problema e sono giunti alla conclusione che è necessario consentire alle persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione anti-Covid con preparati non riconosciuti in Italia di ricevere una dose di richiamo di uno dei vaccini utilizzati nel Paese per poter ottenere il green pass.In precedenza, le autorità mediche italiane hanno ripetutamente promesso di risolvere il problema delle persone vaccinate con Sputnik V o Sinovac. Ad inizio ottobre, il direttore del Dipartimento per la Prevenzione delle Malattie del ministero della Salute, Giovanni Rezza, aveva espresso parere favorevole alla somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino a mRNA per i vaccinati all'estero con sieri non riconosciuti in Italia e Europa.

https://it.sputniknews.com/20211031/direttore-centro-gamaleya-spiega-motivo-della-lunga-registrazione-del-vaccino-sputnik-v-nella-ue-13557419.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, coronavirus in italia, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, vaccinazione in italia, green pass