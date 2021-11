https://it.sputniknews.com/20211105/non-ripetete-a-pappagallo-il-consiglio-del-dalai-lama-per-una-giusta-preghiera-13605599.html

"Non ripetete a pappagallo", il consiglio del Dalai Lama per una giusta preghiera

Il XIV Dalai Lama, intervenendo ai seminari per i "fedeli" russi, ha esortato tutti coloro che pregano recitando i mantra di non farlo a pappagallo, ripetendo... 05.11.2021, Sputnik Italia

A suo avviso, la preghiera innanzitutto è un promemoria del significato insito in essa e, quando la si pronuncia, è molto importante pensarci, in questo caso la preghiera "si rende utile".Il Dalai Lama ha invitato, inoltre, a preservare e sviluppare il buddismo tibetano, basato sulla tradizione dei saggi dell'antico monastero-università indiano Nalanda. Secondo questa tradizione, la fede da sola non basta ad un buddista, me è necessario studiare costantemente tutto, compresi gli stessi insegnamenti di Buddha, attraverso la logica e la filosofia.Il Dalai Lama, che ha compiuto 86 anni nel 2021, terrà incontri online con i buddisti russi il 4 e il 5 novembre. Dall'inizio della pandemia di coronavirus vive in isolamento nella sua residenza a Dharamsala, nel nord dell'India.

