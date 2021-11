https://it.sputniknews.com/20211105/meta-lazienda-di-zuckerberg-lancia-la-prima-campagna-di-marchio-dopo-il-cambio-di-nome-13618944.html

Facebook, Meta lancia la prima campagna di marchio dopo il cambio di nome

Facebook, Meta lancia la prima campagna di marchio dopo il cambio di nome

L'azienda di Mark Zuckerberg ha lanciato la sua prima campagna di marchio dopo aver cambiato il nome di Facebook Inc. in Meta Inc. 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T18:26+0100

2021-11-05T18:26+0100

2021-11-05T18:26+0100

facebook

mark zuckerberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Facebook, Meta lancia la prima campagna di marchio dopo il cambio di nome

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/13523726_0:0:1947:1095_1920x0_80_0_0_b690379c65ed9e220da33b86df0d3368.jpg

"La prima campagna del marchio Meta: sarà divertente", ha affermato il fondatore e CEO dell'azienda accanto a un video caricato sulla sua pagina Facebook.Lo spot mostra quattro giovani che attraversano la stanza di un museo d'arte e, sentendo improvvisamente il ruggito di una tigre, si avvicinano al dipinto che lo emette, Lotta tra una tigre e un bufalo (1908), di Henri Rousseau."Questa è la dimensione dell'immaginazione", annuncia il felino guardandoli dalla tela.Dapprima perplessi, i giovani si accorgono degli altri personaggi del dipinto - un tucano, diversi fenicotteri, una coppia di scimmie, un gufo e altri abitanti della giungla - e iniziano a muoversi al ritmo della loro danza ritmica, fino ad essere avvolti dalla foresta nel metaverso vivido di colori e suoni culminanti allo slogan di "Sarà divertente".Il colosso dei social media, la cui immagine è segnata in questi giorni da una serie di scandali, ha annunciato, alla fine dello scorso ottobre, il cambio del nome di Facebook in Meta, una decisione che Mark Zuckerberg ha attribuito all'impegno per uno spazio virtuale più immersivo, il meta-universo, o metaverso. Le principali applicazioni della piattaforma - Facebook, Instagram, WhatsApp e altre - manterranno per ora i loro nomi attuali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, mark zuckerberg