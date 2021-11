https://it.sputniknews.com/20211105/merkel-per-il-dialogo-con-la-russia-rapporti-con-mosca-sempre-stati-speciali-13621441.html

Merkel: sì al dialogo con la Russia, rapporti speciali con Mosca

Merkel: sì al dialogo con la Russia, rapporti speciali con Mosca

La cancelliera tedesca ad interim Angela Merkel ha affermato mentre le veniva conferita la medaglia Walter Rathenau a Berlino la necessità del dialogo con la... 05.11.2021, Sputnik Italia

"Bisogna restare nel dialogo con la Russia", ha detto la Merkel, aggiungendo che la Germania, insieme alla Francia, continua a lavorare nel formato della Normandia sull'attuazione degli accordi di Minsk per la normalizzazione della crisi ucraina. La destabilizzazione nel Donbass e la situazione intorno alla Crimea “hanno scosso profondamente il nostro ordine europeo”, ma “l'uno non esclude l'altro (dialogo - ndr)”. La medaglia Walter Rathenau è stata assegnata oggi ad Angela Merkel per i suoi traguardi encomiabili in politica. L'onorificenza è stata consegnata all'Atrio della Deutsche Bank a Berlino. Walter Rathenau è stato un politico tedesco, industriale e ministro degli Esteri della Repubblica di Weimar. L'Istituto Walter Rathenau assegna ogni anno una medaglia a lui intitolata, tra i beneficiari di questo riconoscimento spiccano l'ex ministro degli Esteri tedesco Hans-Dietrich Genscher, l'ex presidente d'Israele Shimon Peres, Hillary Clinton, Donald Tusk ed altri politici.

russia, angela merkel, germania, occidente, diplomazia internazionale, politica internazionale