https://it.sputniknews.com/20211105/la-nasa-lancera-il-primo-veicolo-spaziale-per-colpire-un-asteroide-e-testare-le-tecnologie-di-13617726.html

La NASA lancerà il primo veicolo spaziale per colpire un asteroide e testare le tecnologie di difesa

La NASA lancerà il primo veicolo spaziale per colpire un asteroide e testare le tecnologie di difesa

Il 24 novembre, la NASA lancerà il primo veicolo spaziale progettato per entrare in collisione con un asteroide e aiutare a testare le tecnologie per prevenire... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T15:51+0100

2021-11-05T15:51+0100

2021-11-05T15:51+0100

spazio

asteroide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/9803234_569:0:4210:2048_1920x0_80_0_0_9583bdce8a5c34174ef7680ba04dd292.jpg

La missione Double Asteroid Redirection Test (DART) è destinata a colpire l'asteroide più piccolo di un sistema composto da due asteroidi e a cambiare la sua traiettoria attraverso un impatto cinetico.Il diametro dell'asteroide più piccolo, conosciuto come Dimorphos, è di circa 160 metri (530 piedi), mentre quello più grande (Didymos) è di circa 780 metri; entrambi non rappresentano una minaccia per la Terra. La dimensione del DART è centinaia di volte più piccola di Dimorphos e lo colpirà ad una velocità di 24.000 chilometri all'ora (14.900 miglia all'ora).Tuttavia, la collisione non ha come obiettivo distruggere completamente l'asteroide, ma cambiarne leggermente la sua orbita di circa un grado, secondo la coordinatrice del DART Nancy Chabot.DART sarà lanciato a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dal Vandenberg Air Force Base nello stato americano della California.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, asteroide