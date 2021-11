https://it.sputniknews.com/20211105/incidente-durante-le-riprese-di-rust-angelina-jolie-parla-della-sicurezza-delle-armi-sui-set-13619483.html

Tragedia 'Rust', Angelina Jolie parla della sicurezza delle armi sui set



Angelina Jolie non è estranea alle armi da fuoco, dato che l'attrice ha sparato con diverse armi di scena nel corso della sua carriera, compresi film d'azione... 05.11.2021, Sputnik Italia



In una nuova intervista con il Times, la Jolie si è espressa sul recente sparo sul set che ha coinvolto il collega Alec Baldwin, in cui, con una pistola di scena, ha ucciso la direttrice della fotografia di Rust, Halyna Hutchins, e ferito il regista."Non posso immaginare cosa stiano passando queste famiglie", ha detto la Jolie al quotidiano britannico. "In questo momento il dolore e la tragedia di quell'incidente sono abbastanza travolgenti".Ha parlato della sua esperienza di lavoro con le armi di scena, osservando che "certe procedure" devono essere prese "molto seriamente", in particolare da chi ha ruoli di produzione e assunzione."Sono sempre stata molto attenta, perché ho dovuto lavorare molto con le armi", ha detto l'attrice 46enne. "Ho lavorato nella produzione dei film, ci sono determinate procedure. Devi prendere la cosa molto seriamente".Oltre ad essere la star di Rust, Baldwin è anche produttore del film."Eravamo una troupe molto, molto ben oliata, che girava un film insieme, e poi è successo questo orribile evento", ha dichiarato Baldwin in un'intervista la scorsa settimana.Per quanto riguarda le sue armi da fuoco fuori dal set, l'attrice nel 2008 aveva rivelato che si era ispirata ai film di Lara Croft: Tomb Raider."Brad [Pitt] ed io non siamo contrari ad avere una pistola in casa, e ne abbiamo una. E sì, sarei in grado di usarla se dovessi", aveva riferito all'epoca. I due attori non erano sposati al momento dell'intervista."Se qualcuno entra in casa mia e cerca di fare del male ai miei figli, non ho problemi a sparargli".La Jolie non è l'unica attrice a parlare sulla scia della tragedia di Baldwin avvenuta sul set. Dwayne 'The Rock' Johnson ha detto a Variety che la sua compagnia, Seven Bucks Productions, farà un "passaggio alle pistole di gomma".Johnson ha aggiunto di avere il "cuore spezzato" a causa di quanto è accaduto.

