Altruismo e conoscenza: il Dalai Lama svela la ricetta per eliminare il karma

Il Dalai Lama ha svelato ai buddisti il modo tramite il quale è possibile migliorare il proprio karma e raggiungere l'illuminazione, o "condizione di Budda"."Se non abbiamo antidoti forti, non possiamo eliminare il karma e dovremo affrontarne le conseguenze. Ma se ci impegnamo e teniamo a mente il bodhicitta (lo sforzo di conseguire l'illuminazione per il bene di tutti gli esseri senzienti - ndr), la compassione e l'amore, allora il karma buono aumenta", ha detto il Dalai Lama, rispondendo alle domande dei buddisti durante un esercizio online.Secondo la massima autorità del buddismo, "Tutti i beni del mondo derivano dal desiderio di raggiungere il proprio bene" e "tutte le carenze del mondo derivano dal desiderio di creare dei benefici per stessi"."Come esseri umani, dobbiamo usare il nostro intelletto per raggiungere l'illuminazione. Penso che possiamo effettivamente raggiungerla. Incoraggio gli studenti a praticare lo yoga onnicomprensivo. Tenete costantemente a mente il bodhicitta e contemplate il vuoto", è stato il consiglio del Dalai Lama, che ha sottolineato come tutti possono raggiungere questo stato.Il vuotoPer "vuoto" si vuole intendere l'idea buddista che le cose e i fenomeni non esistono come ci appaiono, da soli, indipendentemente e permanentemente. Cioè, sono "vuoti in natura". Tutto nel mondo è condizionato da relazioni di causa-effetto, tutto viene distrutto e cambiato in ogni momento, compresa la coscienza.Pertanto, la ben nota formula del Buddismo, contenuta nel Sutra del Cuore, dice: "La forma è vuoto, il vuoto è forma".E l'ignoranza, ha proseguito la massima autorità del buddismo, può essere eliminata "pensando alla vacuità di tutti i fenomeni per loro natura".La strada per l'altruismoInoltre, il leader spirituale consiglia, per lo sviluppo dell'altruismo, di praticare la "sostituzione di sé con gli altri", "sostituirsi agli altri" a livello mentale."Sette miliardi di persone e tutti gli esseri viventi sulla terra, tutti, vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza. Ma, non sapendo come trovare la felicità, le persone la distruggono con il loro egoismo, mentre la fonte della felicità è prendersi cura degli altri", ha spiegato il Dalai Lama.Secondo questi, l'ignoranza e l'egoismo portano ad "aggrapparsi a se stessi":

