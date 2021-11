https://it.sputniknews.com/20211105/ikea-valuta-lopzione-di-aumentare-i-prezzi-sara-la-prima-volta-dal-2019-13596266.html

IKEA valuta l'opzione di aumentare i prezzi: sarà la prima volta dal 2019

IKEA valuta l'opzione di aumentare i prezzi: sarà la prima volta dal 2019

La catena di negozi di arredamento svedese IKEA potrebbe, per la prima volta dal 2019, ricorrere all'aumento di prezzi, alla luce del calo nei ricavi della... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T07:18+0100

2021-11-05T07:18+0100

2021-11-05T07:18+0100

mondo

economia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/13596229_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_82bf341b1a7211f05b846e45d10616bf.jpg

"Vogliamo davvero mantenere i prezzi il più basso possibile. Non possiamo permettere che questo periodo ci cambi", cita le parole del ceo del gruppo il giornale Financial Times.Il Financial Times osserva che l'eventuale aumento dei prezzi potrebbe diventare il primo dal 2019 e, probabilmente, sarà più sensibile rispetto alla volta precedente.Il ceo ha dichiarato che le interruzioni nelle catene di approvvigionamento continueranno ad avere effetto sui risultati finanziari del gruppo anche nel 2022, perciò i ricavi rimarranno ancora in discesa.

