I Måneskin alla Gucci Parade, spopola la foto con Miley Cyrus

I Måneskin alla Gucci Parade, spopola la foto con Miley Cyrus

I Måneskin sembra che siano proprio la band internazionale del momento e, diciamolo umilmente, sottovoce, sono italiani! 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T09:34+0100

2021-11-05T09:34+0100

2021-11-05T09:34+0100

Al Love Parade di Gucci a Los Angeles sono stati invitati anche i Måneskin dalla famiglia Gucci e questi, che sono in America per seguire il tour dei Rolling Stones, conquistano la scena.Damiano, nella seconda parte della serata, tra le “intime” stelle presenti alla festa Gucci, ha improvvisato Beggin’ ballando con il resto della band romana.Virale è diventata la foto su Instagram che ritrae Damiano e Victoria con la rockstar Miley Cirus, insieme al Love Parade di Gucci.“La miglioooooore serata con le migliori persone, grazie alla famiglia Gucci”, scrivono i Måneskin su Instagram al termine della festa.I Måneskin si fanno quindi conoscere anche negli Stati Uniti, dove sono stati ospiti anche di Jimmy Fallon in prima serata nazionale, ottenendo un'esposizione mediatica senza precedenti.Sabato 6 novembre i Måneskin apriranno il concerto del Rolling Stones a Las Vegas e sarà per loro l’inizio di una grande nuova avventura nel mondo della musica.Dalle strade della Caput mundi, passando per i fiori di Sanremo e per l’Eurovison song contest, i Maneskin sono solo all’inizio di una carriera musicale straordinaria.

