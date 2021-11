https://it.sputniknews.com/20211105/helsinki-stop-alla-carne-ai-ricevimenti-iniziativa-nel-quadro-della-lotta-ai-gas-serra-13612650.html

Helsinki, stop alla carne ai ricevimenti: iniziativa nel quadro della lotta ai gas serra

Niente più carne ai ricevimenti, per ridurre l'impronta di carbone lasciato dai cibi consumati negli incontri ufficiali. 05.11.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato ad Associated Press, Liisa Kivela, portavoce del municipio di Helsinki, ha dichiarato lo stop ai menù a base di carne per tutti i ricevimenti, ma anche per gli incontri del personale ed i seminari. Verranno sostituiti da piatti vegetariani e pesce a ''km zero'', per ridurre l'impatto ambientale che anche la cucina può avere.La decisione presa dal comune della città avrà effetto a partire da gennaio e non riguarderà le caffetterie delle scuole e i posti di lavoro cittadini. Sono previste, però, eccezioni al nuovo protocollo, che entrerà, come detto, a pieno regime a gennaio: visite di alto livello ed eventi simili.Tra le nuove norme si prevede, inoltre, che anche prodotti come caffè tè ed altri alimenti siano a ''filiera controllata'', vale a dire si controllerà che la produzione sia ''etica'', controllata e verificata.Si prevede poi di sostuire il latte vaccino con latte d'avena e lo stop a snack e bibite in contenitori monouso.Il provvedimento rientra nel quadro della lotta per ridurre l'impatto climatico sul cibo, nonché per ridurre la quantità di risorse naturali usate dalla città.Lamentele da parte di alcuni abitanti delle zone rurali, dove è ancora praticata la caccia, ma nel complesso si segnala un calo netto del consumo di carne negli ultimi due anni in tutto il Paese.Sono sempre di più i finlandesi che preferiscono servire a tavola cibi a base vegetale, piuttosto che di origine animale.

