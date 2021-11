https://it.sputniknews.com/20211105/gli-abba-sono-tornati-dopo-42-anni-pubblicano-un-album-di-inediti-13618483.html

Gli ABBA sono tornati: dopo 42 anni pubblicano un album di inediti

Gli ABBA sono tornati: dopo 42 anni pubblicano un album di inediti

Gli ABBA sono tornati. I più anziani sgranano gli occhi e restano interdetti: “Ma gli ABBA… Quelli che ora hanno 70 anni come me?” 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T21:48+0100

2021-11-05T21:48+0100

2021-11-05T21:48+0100

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/13618449_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_8bb2a18fd8aa6d78198416cc4d4517c8.jpg

Sì, e mentre la loro bella giovinezza ha lasciato il posto alla longevità, la loro musica resta eterna.Il gruppo svedese, che l’ultima volta pubblicò un album nel 1982, il 5 novembre 2021 ha pubblicato un nuovo album di inediti dal titolo Voyage.Ad ascoltare le dieci tracce di Voyage (9 inediti + I still have faith in you), sembrano non essere trascorsi 42 anni. Gli ABBA restano fedeli al loro stile ed è anche giusto che sia così.Quello che invece si adegua ai tempi odierni sarà il super concerto a Londra in fase di preparazione. Gli ABBA torneranno a calcare un palcoscenico, ma lo faranno con degli avatar digitali.Un assaggio preparatorio gli ABBA lo avevano offerto lo scorso settembre con un video di 5 minuti che faceva un collage di loro apparizioni negli anni d’oro della loro carriera musicale, accompagnato da I still have faith in you. Il video si conclude con i loro avatar che cantano in playback e fuori tempo.Ora le tracce dell’album degli ABBA Voyage, sono disponibili anche sulle piattaforme digitali e su Youtube. Interessante da vedere il video The Story behind the album, in cui gli ABBA raccontano in meno di 3 minuti come sono arrivati a questa decisione e le fasi del lavoro di incisione.Loro sono molto cambiati, ma la loro musica è intramontabile. Per quanto riguarda Voyage, è un album dalle tonalità vintage tutto da ascoltare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica