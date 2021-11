Bulimia occidentale la terza o quarta dose di vaccino anti-Covid per ex numero uno Aifa

https://it.sputniknews.com/20211105/ex-direttore-aifa-critico-su-terza-dose-bulimia-occidentale-13618646.html

Non convinto dall'estensione della terza dose di vaccino anti-Covid per tutte le categorie: a sostenere questa posizione è Luca Pani, ex numero uno dell'Aifa. 05.11.2021, Sputnik Italia

Luca Pani è preoccupato dai "milioni che non si sono vaccinati".Nel sostenere la sua tesi, Pani ricorda che 2 dosi di vaccino sono sufficienti per evitare il decorso grave della malattia e l'ospedalizzazione, pertanto bisognerebbe focalizzarsi sulla vaccinazione delle categorie escluse dalla campagna di vaccinazione, ovvero i bambini, e riservare il richiamo solo per i fragili.Di tutt'altro parere è il virologo Andrea Crisanti, che ha invocato la terza dose per tutti, in quanto l'efficacia del vaccino diminuisce col passare del tempo, riferendosi all'esperienza del Regno Unito, dove, nonostante l'alto tasso di vaccinazione, il numero dei contagi è notevolmente salito nelle ultime settimane.

