Edimburgo, proposta shock: mandiamo anche i bambini maschi a scuola con la gonna

Edimburgo, proposta shock: mandiamo anche i bambini maschi a scuola con la gonna

La proposta non è da riferirsi alla salvaguardia delle ''tradizioni'', ma nasce nel solco dell'''inclusività e uguaglianza'', secondo il comunicato... 05.11.2021, Sputnik Italia

Una scuola elementare di Edimburgo, in Scozia, tale Castelview Primary School, ha chiesto con una mail ufficiale ai genitori degli alunni di mandare i propri figli maschi a scuola indossando una gonna, questo per ''promuovere l'uguaglianza'', secondo quanto riportato da TGcom24, e per sfatare stereotipi di genere.L'invito è stato posto anche agli insegnanti.L'iniziativa ha un precedente spagnolo: qualche mese fa, in una scuola di Valladolid, uno studente di 15 anni che si era presentato a scuola in gonna, per affermare la propria ''non conformità di genere'', era stato dapprima espulso e poi costretto ad avere un colloquio con uno psicologo.Aveva poi ricevuto la solidarietà di molti tra i suoi compagni ed insegnanti, seguito dagli appelli dei compagni al grido di ''Vestiti come vuoi''.Le reazioni dei genitori (e non solo)Anche il consiglio comunale si è espresso in merito alla vicenda, dichiarando che nessun bambino deve sentirsi obbligato a partecipare all'inconsueta iniziativa.Un genitore ha replicato all'iniziativa ponendo l'accento sul fatto che, se anche ognuno è libero (nel decoro) di vestirsi come meglio crede, non si dovrebbero fare pressioni sugli altri:

