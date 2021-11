https://it.sputniknews.com/20211105/de-luca-ai-campani-sulla-pandemia-non-ascoltate-nulla-di-quello-che-viene-da-roma-13621160.html

De Luca: "Gente che confonde la libertà di contagiare gli altri con la libertà democratica. Idiozie"

De Luca: "Gente che confonde la libertà di contagiare gli altri con la libertà democratica. Idiozie"

"Mi permetto di rivolgere un suggerimento ai nostri concittadini, fate uno sforzo per non ascoltare nulla di quello che viene trasmesso da Roma. Nulla", dice... 05.11.2021

De Luca: "Gente che confonde la libertà di contagiare gli altri con la libertà democratica. Idiozie"

Non ascoltate, dice ai campani, “né autorità sanitarie, né esperti, né meno che mai trasmissioni televisive pollaio. Ci sono alcune trasmissioni televisive che hanno bisogno di fare confusione per fare un po’ di ascolti”, sostiene De Luca.E ribadisce: “Non ascoltate nessuno, cercate di rimanere coerenti con le indicazioni che vi da la Regione Campania. Perché se dovessimo dare retta a quello che viene da Roma..., veramente qualcosa di sconvolgente”.Quindi fa l’elenco delle autorità che hanno titolo a parlare sulla pandemia:La quarta ondataPer quanto riguarda la quarta ondata, De Luca è stufo di dire che la “stupidità non è un argomento”. E a chi non si è ancora vaccinato, dice che non ha bisogno di prenotarsi, può recarsi in un centro vaccinale e chiedere di essere vaccinato.Anche chi deve fare la terza dose e non è stato ancora chiamato, può presentarsi per farla. De Luca dice che la chiamata di chi ha superato i 6 mesi è uno strumento che stanno adottando per mantenere un certo ordine, ma chi vuole può presentarsi spontaneamente senza attendere.Anche chi ha ritardato la seconda dose può presentarsi per sottoporsi alla somministrazione liberamente.La Campania ha contato 469.783 casi di coronavirus, tra cui 451.752 guariti e 8.088 deceduti, sin dall'inizio della pandemia.

