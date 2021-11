Dall'8 novembre in Austria vita più difficile per i no-vax

"Da lunedì in tutta l'Austria vale quanto segue: la regola delle 2g (vaccinato o malato in tedesco - ndr) è valida dove prima era in vigore la regola delle 3g (vaccinato, malato, testato in tedesco - ndr). Cioè nel campo della ristorazione, negli alberghi e nei servizi, dove ci sono contatti ravvicinati con la clientela, quando ci si reca in ospedali e case di cura, da quel momento si applica la regola delle 2g", ha detto Schallenberg in una conferenza stampa a seguito di una conversazione con i governatori delle regioni.