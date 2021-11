https://it.sputniknews.com/20211105/covid-lema-non-esclude-la-quarta-dose-per-gli-immunodepressi-13619312.html

Ema, Cavaleri: quarta ondata di Covid in Europa, quarta dose per fragili

Ema, Cavaleri: quarta ondata di Covid in Europa, quarta dose per fragili

Secondo il direttore della strategia vaccinale dell'agenzia europea per i medicinali Marco Cavaleri, la situazione epidemiologica del coronavirus in Europa è... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T16:06+0100

2021-11-05T16:06+0100

2021-11-05T16:06+0100

unione europea

società

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ema, Cavaleri: quarta ondata di Covid in Europa, quarta dose per fragili

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13067238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c8f4065ac88a2bbed8480fbd3eaa894.jpg

Marco Cavaleri ha constatato che in Europa è ormai in corso la quarta ondata di Covid e in questo contesto ha ribadito l'importanza di vaccinare con la terza dose gli immunodepressi, a cui non non va esclusa la quarta dose.Ha poi aggiunto che l'Ema sta "raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro".Relativamente alla dose di richiamo eterologa, Cavaleri ha preannunciato a breve un rapporto dell'Ema con le opportune raccomandazioni.Riguardo all'autorizzazione dell'Ema sul vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini, Cavaleri ha dichiarato che verrà presa una decisione entro dicembre.“Ha la stessa formulazione di quello degli adulti, ma la dose è un terzo”, ha specificato l'esperto in merito alla differenza tra il vaccino per adulti e bambini della casa farmaceutica americana, ricordando che l'agenzia europea prenderà in esame benefici e rischi, tenendo conto che anche se in misura molto minore ci sono dei bambini che per il coronavirus possono morire.Infine, sul farmaco anti-Covid di Merck Cavaleri non ha dato tempi per il via libera dell'Ema, pur sottolineando che "siamo pronti a dare assistenza agli Stati che vogliano dare il via libera all’uso di emergenza prima dell’autorizzazione UE".Riguardo alla terza dose, il ministro della Salute Roberto Speranza aveva dichiarato in precedenza che si va verso un allargamento per tutte le categorie.

https://it.sputniknews.com/20211105/ex-direttore-aifa-critico-su-terza-dose-bulimia-occidentale-13618646.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, società, coronavirus nel mondo