Covid, i medici mettono in guardia sulle conseguenze inaspettate del virus su adolescenti e bambini

La pandemia di COVID-19 ha provocato disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in molti bambini ed adolescenti, hanno affermato scienziati e medici... 05.11.2021, Sputnik Italia

Il gruppo di ricercatori ha pubblicato le conclusioni del proprio lavoro sul sito web Wiley Online Library.Gli autori della ricerca hanno fatto notare che la connessione tra coronavirus e disturbi di alimentazione si manifesta a causa del mutamento drastico della normale routine quotidiana, delle restrizioni epidemiologiche, dello stress emotivo e del tempo passato sui social network.Questi fattori, in complesso, provocano negli adolescenti un'abbassamento dell'autostima e un senso d'insoddisfazione per il proprio corpo.A volte, come conseguenza, emergono malattie quali:Una simile ricerca, recentemente pubblicata sulla rivista Pediatrics, dichiara che l'emergenza sanitaria ha avuto effetti negativi sulla salute mentale, facendo apparire sintomi legati ai disturbi alimentari.Gli scienziati del Centro di ricerca biomedica sulla fisiopatologia dell'obesità e la nutrizione in Catalogna hanno osservato che nel 2020 il numero dei casi di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione è cresciuto del 15% tra i minori di 30 anni, mentre le condizioni dei pazienti con la diagnosi confermata sono peggiorate nel corso della pandemia.L'età massima per lo sviluppo dei disturbi è tra i 15 e i 25 anni, ma questo tipo di disturbo può emergere in qualsiasi momento della vita.

