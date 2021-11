https://it.sputniknews.com/20211105/coronavirus-la-germania-prevede-settimane-difficili-13618749.html

Pandemia, la Germania prevede settimane "difficili"

Pandemia, la Germania prevede settimane "difficili"

Il Ministero della Salute tedesco prevede che le prossime settimane saranno difficili a causa del coronavirus. 05.11.2021

Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha affermato che la Germania sta affrontando settimane difficili a causa della diffusione del coronavirus.La Germania ha attualmente la più alta incidenza ufficialmente riportata della pandemia, ma poiché due terzi della popolazione sono completamente vaccinati, non sono state ancora introdotte nuove restrizioni nazionali nel Paese. Allo stesso tempo, le autorità esortano i cittadini a rispettare le continue prescrizioni per il mantenimento delle distanze e l'uso di mascherine in determinati luoghi.Secondo lui, "si sono già avute le prime regioni in cui i pazienti devono essere trasportati da un luogo all'altro, perché i reparti di terapia intensiva sono pieni". Ha osservato che in media lo 0,8-1% delle nuove infezioni avviene in unità di terapia intensiva entro 10-14 giorni.A questo proposito, i ministri della salute hanno concordato un controllo più rigoroso del rispetto delle misure di sicurezza, in particolare per monitorare più da vicino la disponibilità dei certificati di vaccinazione, di guarigione da COVID-19 o la conferma di un test negativo. Inoltre, per le case di cura, e istituzioni simili, verranno reintrodotti i requisiti per i test regolari di dipendenti e visitatori e gli ospiti stessi continueranno a essere rivaccinati.Spahn ha anche affermato che i ministri hanno deciso di vaccinare nuovamente tutti. Inoltre, per ottenere tale vaccinazione, sarà necessario che siano trascorsi almeno sei mesi dalla prima vaccinazione.

