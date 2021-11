https://it.sputniknews.com/20211105/corea-del-nord-non-sfrutta-in-pieno-capacita-di-produzione-nucleare-13623841.html

Corea del Nord ha potenziale nucleare di riserva

Corea del Nord ha potenziale nucleare di riserva

05.11.2021

2021-11-05

Corea del Nord ha potenziale nucleare di riserva

La Corea del Nord ha la capacità di produrre materiale fissile per i suoi armamenti nucleari in volumi che superano di gran lunga l'attuale livello di produzione nazionale, ha dimostrato un'analisi del Centro per la sicurezza e la cooperazione internazionale della Stanford University. Gli autori dello studio hanno esaminato le immagini satellitari per valutare il livello di produzione di Pyongyang di materiali fissili coinvolti nelle prime fasi della produzione di armi nucleari, studiando foto di attrezzature, strutture e un complesso minerario di uranio a Pyongsan. I ricercatori hanno anche valutato il livello di smaltimento dei rifiuti in queste strutture. Ci sono diverse possibili ragioni per cui la Corea del Nord lo tiene così basso, secondo Sulgiye Park, il capo del team di ricerca. O le autorità nordcoreane sono soddisfatte dell'attuale ritmo di sviluppo dell'arsenale nucleare, oppure si trova ad affrontare alcune strozzature nella catena di produzione. Quest'ultimo scenario potrebbe essere correlato alla mancanza di uranio, il componente chiave in un dispositivo nucleare, o con limitazioni nelle fasi successive della produzione di una bomba, ha suggerito Park. Nonostante le pressioni della comunità internazionale nella forma di sanzioni per la denuclearizzazione della penisola coreana, la Corea del Nord non ha rinunciato ai suoi sforzi per costruire un arsenale nucleare. Inoltre sta sviluppando l'industria missilistica. Recentemente la Corea del Nord si è vantata di aver testato con successo il suo primo missile ipersonico, l'Hwasong-8. Normalmente i razzi ipersonici possiedono maggiori capacità per schivare le unità anti-missile della contraerea nemica.

