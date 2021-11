https://it.sputniknews.com/20211105/consumi-commercio-al-dettaglio-08-e-torna-a-livelli-pre-pandemia-13614421.html

Consumi, commercio al dettaglio +0,8% e torna a livelli pre-pandemia

Consumi, commercio al dettaglio +0,8% e torna a livelli pre-pandemia

Ci sono buone notizie sul fronte dell’economia, l’Istat a settembre ha fotografato un'ulteriore ripresa dei consumi che ritorna ai livelli precedenti lo... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T13:57+0100

2021-11-05T13:57+0100

2021-11-05T13:57+0100

economia

commercio

istat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10292133_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_4a9ce13678d8b4bd7a71435d0289aad5.jpg

Le vendite al dettaglio nel mese di settembre 2021 crescono del 0,8% in valore e del +0,6% in termini di volume.A trainare i consumi nel commercio al dettaglio sono le vendite dei beni alimentari (+0,6% in valore e +0,3% in volume), ma anche quelle dei beni non alimentari (+1,1% in valore e +0,8% in volume).Nel terzo trimestre del 2021, le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,2% in valore e dello 0,7% in volume, prosegue l’Istat.Le vendite dei beni non alimentari crescono sia in valore (+1,7%) che in volume (+1,3%), mentre per i beni alimentari si registra un aumento in valore (+0,5%) e una lieve diminuzione in volume (-0,2%).Dati sul commercio al dettaglio: i settori che cresconoI dati di settembre sul commercio al dettaglio mostrano che i gruppi di prodotti che crescono di più sono gli elettrodomestici, radio e TV (+26,3%), e la categoria altri prodotti (+9,9%).La crescita tendenziale si verifica un po’ in tutti i settori merceologici, ma retrocede il gruppo di prodotti mobili, articoli tessili e arredamento, anche se di poco (-0,7%).Tutti i canali di vendita mostrano una crescita:Lo shopping online si conferma, come indicano i dati Istat, quello a maggiore crescita, e questo nonostante durante la pandemia sia stato l’unico canale a soddisfare la domanda dei consumatori, con crescite a tripla cifra.Il commento dell’Istat“Anche il terzo trimestre dell’anno si conclude con una crescita su base congiunturale, che segue l’andamento positivo dei primi due trimestri. Gli aumenti, trainati dal recupero dei beni non alimentari, hanno riguardato sia il valore sia il volume delle vendite.Il livello dell’indice destagionalizzato in volume, grazie alla dinamica positiva degli ultimi mesi, raggiunge, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il livello di febbraio 2020”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, commercio, istat